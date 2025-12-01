Journée Haut Perchée 2025 Domaine de Haute Perche Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance

Journée Haut Perchée 2025 Domaine de Haute Perche

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Découvrez la Journée Haut Perchée le 13 décembre prochain ! Une journée pour découvrir les vins du domaine dans une ambiance festive et conviviale.

Nous sommes heureux de vous inviter à notre Journée Haut Perchée d’hiver 2025 ! Une journée pour découvrir l’ensemble des vins du domaine, rencontrer l’équipe et nos partenaires dans une ambiance hivernale et chaleureuse.

AU PROGRAMME Samedi 13 décembre 2025

De 10h00 à 19h00

Dégustation des vins du domaine par toute l’équipe de Haute Perche. Présence de notre partenaire Nuances Chocolats et “cousin” domaine La Tour Gallus

À 10h

Visite guidée découverte de la biodynamie et de notre parcelle expérimentale en vitiforesterie, rencontre avec nos cochons, mascottes de ce projet ! Visite des espaces de vinification cuvier et chai à barriques.

De 15h à 16h15 sur réservation

Découvrez la magie des vignes lors d’une randonnée commentée au cœur de l’Aubance avec les Vignes selon Val ! Départ du domaine. Tarif 5€ par personne (gratuit pour les enfants)

À 20h sur réservation

Dîner immersif dans le cuvier par le chef Rémi Fournier du restaurant “Chez Rémi”, établissement emblématique d’Angers. Gastronomie, convivialité et ambiance de fêtes seront au rendez-vous une aventure culinaire en présence de l’équipe du domaine ! Pour les plus curieux et pour les allergies, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître le menu à l’avance. Sinon, rendez-vous le jour J ! Tarif 60€ par personne

Entrée gratuite.

La randonnée et le dîner immersif sont sur réservation.

Pour réserver, rendez-vous sur notre site www.domainehauteperche.com rubrique Boutique en ligne

Ou via le lien suivant https://www.domainehauteperche.com/fr/reservations.html .

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr

English :

Discover Haut Perchée Day on December 13! A day to discover the estate’s wines in a friendly, festive atmosphere.

German :

Entdecken Sie den Haut Perchée-Tag am 13. Dezember! Ein Tag, an dem Sie die Weine des Weinguts in einer festlichen und geselligen Atmosphäre entdecken können.

Italiano :

Giornata di scoperta dell’Haut Perchée il 13 dicembre! Una giornata per scoprire i vini della tenuta in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Descubra Haut Perchée el 13 de diciembre Un día para descubrir los vinos de la finca en un ambiente festivo y acogedor.

L’événement Journée Haut Perchée 2025 Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages