Journée Haut Perchée printemps 2026 Domaine de Haute Perche Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance

Saint-Melaine-sur-Aubance

Journée Haut Perchée printemps 2026 Domaine de Haute Perche

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez la Journée Haut Perchée le samedi 30 mai prochain ! Une journée pour découvrir les vins du domaine, rencontrer l’équipe et découvrir nos projets dans une ambiance festive et conviviale.

Nous sommes très heureux de vous inviter à la deuxième édition de notre Journée Haut Perchée de printemps ! Venez découvrir les vins du domaine, en apprendre davantage sur nos projets, et rencontrer notre équipe ainsi que nos partenaires, dans une ambiance printanière et festive !

AU PROGRAMME Samedi 30 mai 2026

De 10h00 à 19h00

Dégustation des vins du domaine de Haute Perche par toute l’équipe. Dégustation et rencontre avec l’équipe de La Tour Gallus, domaine en Muscadet, également propriété de Thierry Denjean. Entrée gratuite.

À 15h

Visite guidée découverte de la biodynamie et de notre parcelle expérimentale en vitiforesterie, rencontre avec nos cochons, mascottes de ce projet ! Visite des espaces de vinification cuvier et chai d’élevage. Entrée gratuite.

À 20h sur réservation

Dîner immersif au cœur des vignes imaginé par un chef angevin. Saveurs de saison et esprit convivial accompagneront cette expérience gourmande, rythmée par des accords mets-vins commentés par l’équipe du domaine. Tarif 60€ par personne. Sur réservation.

Lien de réservation pour le dîner à venir.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.domainehauteperche.com .

Domaine de Haute Perche 60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr

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English :

Discover Haut Perchée Day on Saturday, May 30! A day to discover the estate’s wines, meet the team and find out about our projects in a festive, friendly atmosphere.

L’événement Journée Haut Perchée printemps 2026 Domaine de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages