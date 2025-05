Journée herboristerie – Centre Artistique de Piégon Piégon, 8 juin 2025 07:00, Piégon.

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Venez renouer avec les savoirs ancestraux et les principes fondamentaux de l’herboristerie traditionnelle.

Initiez-vous à la transformation et l’usage des plantes dans votre quotidien.

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière

Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 59 85 63 symbioseduvivant@gmail.com

English :

Reconnect with ancestral knowledge and the fundamental principles of traditional herbalism.

Learn how to transform and use plants in your daily life.

German :

Erfahren Sie mehr über das Wissen unserer Vorfahren und die Grundprinzipien der traditionellen Kräuterkunde.

Machen Sie sich mit der Verarbeitung und dem Gebrauch von Pflanzen in Ihrem Alltag vertraut.

Italiano :

Venite a riscoprire le conoscenze ancestrali e i principi fondamentali dell’erboristeria tradizionale.

Imparate a trasformare e utilizzare le piante nella vostra vita quotidiana.

Espanol :

Venga a redescubrir los conocimientos ancestrales y los principios fundamentales de la herboristería tradicional.

Aprenda a transformar y utilizar las plantas en su vida cotidiana.

