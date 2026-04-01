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Journée historique Soyécourt

Journée historique Soyécourt samedi 25 avril 2026.

Ville : 80200 Soyécourt

Département : Somme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Soyécourt

Journée historique

Soyécourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Au programme de cette journée
> De 9h à 11h30
– Visites de tranchées reconstituées
– Balades en attelage
> De 12h à 17h
Marché d’artisans

Exposition d’anciennes photos
Baptêmes à poneys
Stand photos en costume
Démonstrations
Atelier découverte voltige et tir à l’arc

Restauration sur place
Au programme de cette journée
> De 9h à 11h30
– Visites de tranchées reconstituées
– Balades en attelage
> De 12h à 17h
Marché d’artisans

Exposition d’anciennes photos
Baptêmes à poneys
Stand photos en costume
Démonstrations
Atelier découverte voltige et tir à l’arc

Restauration sur place   .

Soyécourt 80200 Somme Hauts-de-France +33 6 32 02 98 44  contact@ecuriesdeslongueshaies.fr

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English :

On the agenda for the day:
> From 9am to 11:30am
– Visits to reconstructed trenches
– Horse-drawn carriage rides
> 12pm to 5pm:
Artisan market

Exhibition of old photos
Pony christenings
Costume photo booth
Demonstrations
Archery and acrobatics workshop

Catering on site

L’événement Journée historique Soyécourt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT HAUTE SOMME PERONNE