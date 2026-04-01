Soyécourt

Journée historique

Soyécourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme de cette journée

> De 9h à 11h30

– Visites de tranchées reconstituées

– Balades en attelage

> De 12h à 17h

Marché d’artisans

Exposition d’anciennes photos

Baptêmes à poneys

Stand photos en costume

Démonstrations

Atelier découverte voltige et tir à l’arc

Restauration sur place

Au programme de cette journée

> De 9h à 11h30

– Visites de tranchées reconstituées

– Balades en attelage

> De 12h à 17h

Marché d’artisans

Exposition d’anciennes photos

Baptêmes à poneys

Stand photos en costume

Démonstrations

Atelier découverte voltige et tir à l’arc

Restauration sur place .

Soyécourt 80200 Somme Hauts-de-France +33 6 32 02 98 44 contact@ecuriesdeslongueshaies.fr

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English :

On the agenda for the day:

> From 9am to 11:30am

– Visits to reconstructed trenches

– Horse-drawn carriage rides

> 12pm to 5pm:

Artisan market

Exhibition of old photos

Pony christenings

Costume photo booth

Demonstrations

Archery and acrobatics workshop

Catering on site

L’événement Journée historique Soyécourt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT HAUTE SOMME PERONNE