Journée hockey subaquatique Rue du Stade Gimel Saint-Astier

Journée hockey subaquatique

Rue du Stade Gimel Piscine municipale Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-11-09

Tournoi amical et convivial pour lancer la saison

les équipes seront brassées, sans enjeu de compétition, juste du plaisir de jeu et de belles rencontres !

Collation et café sur place

9h–17h, Piscine municipale

JSA Subaquatique 06 72 32 92 26

Que vous soyez débutant·e, confirmé·e ou simple curieux·se, venez partager un bon moment dans la bonne humeur !

Collation et café sur place.

Rue du Stade Gimel Piscine municipale Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 92 26

English : Journée hockey subaquatique

Friendly tournament to kick off the season:

teams will be mixed, with no competitive stakes, just the pleasure of playing and meeting new people!

Snacks and coffee on site

9 a.m.-5 p.m., Piscine municipale

JSA Subaquatique 06 72 32 92 26

German : Journée hockey subaquatique

Ein freundschaftliches und geselliges Turnier, um die Saison zu eröffnen:

die Mannschaften werden gemischt, es geht nicht um einen Wettkampf, sondern nur um Spielfreude und schöne Begegnungen!

Snacks und Kaffee vor Ort

9h?17h, Städtisches Schwimmbad

JSA Subaquatique 06 72 32 92 26

Italiano :

Un torneo amichevole per dare il via alla stagione:

le squadre saranno miste, senza alcuna competizione in gioco, solo il piacere di giocare e conoscere nuove persone!

Merenda e caffè in loco

dalle 9.00 alle 17.00, piscina comunale

JSA Subaquatique 06 72 32 92 26

Espanol : Journée hockey subaquatique

Un torneo amistoso para empezar la temporada:

los equipos serán mixtos, sin competición en juego, ¡sólo el placer de jugar y conocer gente nueva!

Aperitivos y café in situ

9h-17h, piscina municipal

JSA Subaquatique 06 72 32 92 26

