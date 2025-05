Journée humanitaire « Les Enfants avant tout » – Route de Nurol Aurec-sur-Loire, 18 mai 2025 07:00, Aurec-sur-Loire.

Haute-Loire

Journée humanitaire « Les Enfants avant tout » Route de Nurol La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

L’association Les Enfants Avant Tout organise une journée humanitaire.



Que vous soyez marcheurs passionnés ou simplement en quête d’une belle sortie en famille, cette journée est faite pour tous !

.

Route de Nurol La Teinturerie

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 28 62 68

English :

The association Les Enfants Avant Tout is organizing a humanitarian day.



Whether you’re a keen walker or just looking for a nice family outing, this day is for everyone!

German :

Der Verein Les Enfants Avant Tout organisiert einen humanitären Tag.



Ob Sie nun ein begeisterter Wanderer sind oder einfach nur einen schönen Familienausflug suchen, dieser Tag ist für alle da!

Italiano :

L’associazione Les Enfants Avant Tout organizza una giornata umanitaria.



Che siate appassionati di camminate o semplicemente in cerca di una bella gita in famiglia, questa giornata è per tutti!

Espanol :

La asociación Les Enfants Avant Tout organiza una jornada humanitaria.



Tanto si eres un senderista empedernido como si solo buscas una agradable excursión en familia, ¡este día es para todos!

L’événement Journée humanitaire « Les Enfants avant tout » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme Loire Semène