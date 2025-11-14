Journée humanitaire Rue Carnot Mâcon
Journée humanitaire Rue Carnot Mâcon vendredi 14 novembre 2025.
Journée humanitaire
Rue Carnot Espace Carnot Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14
La MJC co-préside le Collectif forum de la solidarité avec 9 autres associations.
Stands des associations du collectif et repas partagé le vendredi soir.
Entrée libre. .
Rue Carnot Espace Carnot Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
