Journée humanitaire Rue Carnot Mâcon vendredi 14 novembre 2025.

Rue Carnot Espace Carnot Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

2025-11-14

La MJC co-préside le Collectif forum de la solidarité avec 9 autres associations.

Stands des associations du collectif et repas partagé le vendredi soir.

Entrée libre. .

Rue Carnot Espace Carnot Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

