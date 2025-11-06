Journée » IA génératives : serveurs et services associés » Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Rennes

Journée » IA génératives : serveurs et services associés » Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Rennes jeudi 6 novembre 2025.

Entrée sur inscription

Le collectif IA4SUP et l’Université de Rennes organisent le 6 novembre prochain, une journée dédiée aux serveurs et services associés des IA génératives : inférences, RAG, IA agentique, MCP…

Programme et intervenants

**08h15-8h45 Accueil**

**08h45-9h00 Ouverture institutionnelle**

**09h00-9h45 Conférence :** « Etat des lieux IA et ESR ? » par Christophe Batier (IA4SUP)

**09h45-10h30 Conférence :** « Agentic AI – Décryptage d’une Révolution » par Elsa Doyen et Antoine de Parthenay (Gwenlake)

**10h30-10h45 Présentation des entreprises présentes**

**10h45-11h15 Pause**

**11h15-12h00 Conférence :** _En attente de confirmation du titre,_ Laurent Simon

**12h00-12h45 Table ronde :** « Le devenir de la programmation avec ou sans IA » , Animateur : Pierre Beust (Université de Rennes)

* Romaric Gaudel (IRISA)

* Jérôme Alexandre (Appinside)

* Alex Kovalenko (Contournement)

**12h45-13h00 Pitchs des ateliers de l’après-midi**

**13h00-14h30 Buffet**

**14h30-16h30 Session d’ateliers**

Atelier 1 : « Au-delà du prompt : quelques usages des grands modèles de langage (LLM) » François Bodin (IRISA et Université de Rennes)

Atelier 2 : « RAG / GLPI chatbot support informatique » par David Romeuf (Université Lyon 1)

Atelier 3 : « Sensibilisation aux impacts environnementaux de l’IA » par Olivier Wong-Hee-Kam (Université de Rennes)

Atelier 4 : « RAG et LLM : vers une nouvelle ère d’assistance contextuelle pour la vidéo et l’audio » par Boris Borzik (SequenceIA et Université Cergy-Pontoise)

Atelier 5 : Animé par l’entreprise LINAGORA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T08:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T16:30:00.000+01:00

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/986519?lang=fr

Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu 263 av du Général Leclerc 35042 Rennes Cedex Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine