Journée » IA génératives : serveurs et services associés » Jeudi 6 novembre, 08h15 Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T16:30:00+01:00

Programme et intervenants

08h15-8h45 Accueil

08h45-9h00 Ouverture institutionnelle

09h00-9h45 Conférence : « Etat des lieux IA et ESR ? » par Christophe Batier (IA4SUP)

09h45-10h30 Conférence : « Les secrets de fabrication des modles de langage » titre provisoire, par Laurent Simon (Université de Bordeaux) et animée par Christophe Batier

10h30-10h45 Présentation des entreprises présentes

10h45-11h15 Pause

11h15-12h00 Conférence : « Agentic AI – Décryptage d’une Révolution » par Elsa Doyen et Antoine de Parthenay (Gwenlake)

12h00-12h45 Table ronde : « Le devenir de la programmation avec ou sans IA » , Animateur : Pierre Beust (Université de Rennes)

Romaric Gaudel (IRISA)

Jérôme Alexandre (Appinside)

Alex Kovalenko (Contournement)

12h45-13h00 Pitchs des ateliers de l’après-midi

13h00-14h30 Buffet

14h30-16h30 Session d’ateliers

Atelier 1 : « Au-delà du prompt : quelques usages des grands modèles de langage (LLM) » François Bodin (IRISA et Université de Rennes)

Atelier 2 : « RAG / GLPI chatbot support informatique » par David Romeuf (Université Lyon 1)

Atelier 3 : « Sensibilisation aux impacts environnementaux de l’IA » par Olivier Wong-Hee-Kam (Université de Rennes)

Atelier 4 : « RAG et LLM : vers une nouvelle ère d’assistance contextuelle pour la vidéo et l’audio » par Boris Borzik (SequenceIA et Université Cergy-Pontoise)

Atelier 5 : Animé par l’entreprise LINAGORA

Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu 263 av du Général Leclerc 35042 Rennes Cedex Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Le collectif IA4SUP et l’Université de Rennes organisent le 6 novembre prochain, une journée dédiée aux serveurs et services associés des IA génératives : inférences, RAG, IA agentique, MCP… IA Intelligence artificielle

IA4SUP – Christophe Batier