Journée » IA génératives : serveurs et services associés » Jeudi 6 novembre, 08h15 Université de Rennes, amphi B, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-06T08:15:00+01:00 – 2025-11-06T16:30:00+01:00
Programme et intervenants
08h15-8h45 Accueil
08h45-9h00 Ouverture institutionnelle
09h00-9h45 Conférence : « Etat des lieux IA et ESR ? » par Christophe Batier (IA4SUP)
09h45-10h30 Conférence : « Les secrets de fabrication des modles de langage » titre provisoire, par Laurent Simon (Université de Bordeaux) et animée par Christophe Batier
10h30-10h45 Présentation des entreprises présentes
10h45-11h15 Pause
11h15-12h00 Conférence : « Agentic AI – Décryptage d’une Révolution » par Elsa Doyen et Antoine de Parthenay (Gwenlake)
12h00-12h45 Table ronde : « Le devenir de la programmation avec ou sans IA » , Animateur : Pierre Beust (Université de Rennes)
- Romaric Gaudel (IRISA)
- Jérôme Alexandre (Appinside)
- Alex Kovalenko (Contournement)
12h45-13h00 Pitchs des ateliers de l’après-midi
13h00-14h30 Buffet
14h30-16h30 Session d’ateliers
Atelier 1 : « Au-delà du prompt : quelques usages des grands modèles de langage (LLM) » François Bodin (IRISA et Université de Rennes)
Atelier 2 : « RAG / GLPI chatbot support informatique » par David Romeuf (Université Lyon 1)
Atelier 3 : « Sensibilisation aux impacts environnementaux de l’IA » par Olivier Wong-Hee-Kam (Université de Rennes)
Atelier 4 : « RAG et LLM : vers une nouvelle ère d’assistance contextuelle pour la vidéo et l’audio » par Boris Borzik (SequenceIA et Université Cergy-Pontoise)
Atelier 5 : Animé par l’entreprise LINAGORA
Le collectif IA4SUP et l’Université de Rennes organisent le 6 novembre prochain, une journée dédiée aux serveurs et services associés des IA génératives : inférences, RAG, IA agentique, MCP… IA Intelligence artificielle
