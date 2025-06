Journée IAs — atelier et spectacle édulab Pasteur Rennes 28 juin 2025

Pour découvrir ce que sont les Intelligences Artificielles, nous vous proposons 2 activités : un atelier de création IA en RISOgraphie et un spectacle « le tournoi des conteurs » par François Debas.

### _Atelier — IAs génératives ? création d’affiche en RISO_

* **par l’équipe de médiation de l’édulab pasteur**

* **de 15h à 17h**

* **à partir de 10 ans, gratuit, sur inscription, mineur·e·s accompagné·e·s d’un·e adulte**

En se basant sur la plateforme vittascience, les participant·e·s réalisent une image autour d’un thème particulier qui sera ensuite imprimée en affiche créée avec la technique de la RISOgraphie.

Chaque étape est l’occasion d’aborder en action ce que sont les intelligences artificielles et les conseils d’usage. En se concentrant sur les IAs génératives.

L’axe de découverte des IAs se base sur le travail de l’université Laval de Québec qui a proposé un manifeste sur les IAs et le monde de la recherche mais qu’il est intéressant d’élargir à une réflexion citoyenne. Seront aussi explorée les bonnes pratiques, le modèle actif de la requête ainsi l’impact énergétique et environnemental de l’usage des outils d’IAs.

### _Spectacle —Le tournoi des conteurs en IA_

* **par François Debas**

* **de 18h à 19h45**

* **à partir de 10 ans, accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles**

Dans ce grand tournoi s’affronteront trois conteurs-improvisateurs, qui devront inventer leurs histoires selon les caprices du public !

Mais une Intelligence Artificielle s’est glissée parmi les conteurs traditionnels, plaçant cette compétition sous le signe de l’affrontement entre l’Humain et sa Créature Informatique…

edulabpasteur@ville-rennes.fr 0667864243

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine