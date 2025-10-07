Journée ICOPE Prévention et bien-être des seniors residence de la puisaye Lavau

residence de la puisaye Allée Jacques Tison Lavau Yonne

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

2025-10-07

La Résidence de la Puisaye organise une Journée ICOPE le Mardi 7 octobre pour promouvoir la prévention et le bien-être des personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. Tout au long de l’après-midi, des professionnels formés proposeront gratuitement des évaluations des capacités et du risque de fragilité selon les six fonctions essentielles vision, audition, cognition, santé mentale, mobilité et nutrition.

À 14h30, une conférence sur les interventions non médicamenteuses ouvrira la réflexion sur des approches innovantes du bien-vieillir.

En parallèle, des ateliers participatifs vous attendent gym douce, chant et médiation équine avec peinture sur poney.

Une occasion unique d’allier prévention, découverte et convivialité au service de la santé et du bien-être des seniors. .

residence de la puisaye Allée Jacques Tison Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 20 20 lavau@emeis.com

