Journée immersion 3 ateliers Avec Scarlette Le Corre Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec

Journée immersion 3 ateliers Avec Scarlette Le Corre

Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec Finistère

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

Algocultrice passionnée, Scarlette Le Corre récolte et transforme les algues alimentaires depuis plus de 20 ans. Elle vous invite à l’accompagner pendant toute une journée (8h) autour de 3 ateliers

– Sortie sur l’estran à la découverte des algues de rive 3h.

– Atelier de cuisine des algues et dégustation 2h

– Atelier cuisine du poisson et dégustation 3h

Le rendez-vous se fait à la boutique de Scarlette.

Prévoir bottes, vêtements de rechange et un sac en plastique (style cabas de courses) pour la sortie sur l’estran. Les enfants sont sous l’entière responsabilités de leurs accompagnants.

Réservation obligatoire. .

