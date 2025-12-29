Journée Immersion ESME Bordeaux ESME Bordeaux Le Taillan-Médoc Jeudi 12 février 2026, 14h00 sur inscription

Journée Immersion ESME Bordeaux, grande école d’ingénieurs

Mettez-vous dans la peau d’un étudiant de l’ESME en réalisant un projet d’ingénierie le temps d’une après-midi.

Cette année l’ESME, école d’ingénieurs généraliste, fête ses 120 ans d’innovations, de passion et d’ingénieurs engagés.

Profitez d’une journée unique d’immersion et plongez-vous dans l’univers passionnant de l’ingénierie !

Au programme :

La création d’un projet concret et la possibilité de rentrer avec,

La découverte de l’E-Smart Lab,

Une visite du campus,

La rencontre avec des étudiants et des professeurs.

Au programme de notre Journée d'Immersion :

Entrez dans la peau d’un étudiant de prépa intégrée grâce à une expérience unique au cœur de notre école d’ingénieurs

Participez à des ateliers « makers » : plongez dans l’action avec des ateliers pratiques pour concevoir, tester et innover sur des projets concrets, encadrés par nos enseignants et étudiants.

Échangez avec des étudiants et enseignants : posez toutes vos questions sur notre formation et les débouchés professionnels dans une ambiance conviviale.

Découvrez la vie associative : rencontrez les associations étudiantes qui animent la vie de campus et trouvez celles qui partagent vos passions, qu’il s’agisse de technologie, de sport, ou d’art.

Explorez nos espaces innovants : visitez nos laboratoires et espaces de coworking, où prennent vie les projets de nos étudiants.

Une visite privilégiée du campus

Découvrez les laboratoires, espaces de prototypage et de créativité, ainsi que les projets menés par les étudiants.

C’est l’occasion parfaite pour partager votre expérience et poser toutes vos questions dans une ambiance détendue et en découvrir plus sur l’ESME.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T17:00:00.000+01:00

ESME Bordeaux 178 Cr du Médoc 33300 Bordeaux Germignan Le Taillan-Médoc 33320 Gironde



