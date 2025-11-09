Journée Improvisation théâtrale Foyer communal Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

Journée Improvisation théâtrale Foyer communal Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac dimanche 9 novembre 2025.

Journée Improvisation théâtrale Dimanche 9 novembre, 09h30 Foyer communal Gard

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-09T09:30:00 – 2025-11-09T16:00:00

Fin : 2025-11-09T09:30:00 – 2025-11-09T16:00:00

Une journée de pratique autour de l’improvisation théâtrale menée par la comédienne Elisabeth Gavalda, de 9h30 à 16h avec une pause déjeuner (repas tiré du sac) de 12h à 14h.

Une proposition de l’association L’envolée en Cévennes (Informations et Inscriptions auprès de Françoise).

Foyer communal 30170 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 30170 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 79 35 73 »}]

Avec la comédienne Élisabeth Gavalda du Théâtre de la Palabre. atelier théâtre