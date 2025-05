Journée inaugurale du Skope – Espace Corinne Erhel Lannion, 7 juin 2025 12:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Journée inaugurale du Skope Espace Corinne Erhel 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-07 21:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Venez vivre l’événement de l’année avec nous ! Le SKOPE ouvre ses portes et vous réserve une journée riche en spectacles et en animations.

Au programme de l’événement

SPECTACLE

Compagnie les Deux Mains Gauches

Igor et Bubu vous présentent leur nouvelle recette… C’est la première fois qu’ils vont cuisiner en public. Ces deux drôles d’énergumènes ne sont pas en reste pour les clowneries

14h30-15h et 16h-16h30 > Annexe 1

A partir de 5 ans

CONCERTS

Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec

Le Bagad trégorrois de retour de la parade à New York vous offre ces deux instants suspendus.

12h-12h30 > Parvis

14h-14h30 > Grande salle

Tout public

Balla Bangoura

Instrument à cordes pincées utilisé par les griots africains, cet ensemble musical incarne une invitation au voyage et à la célébration. Il unit les êtres au-delà des peurs, pour faire naître la joie et le partage.

15h-16h > Grande Salle

Tout public

Trégor Blues Band

16h30-17h45 > Grande salle

Venez écouter le répertoire des grands classiques de blues, soul et rock.

Tout public

Orchestre Symphonique et Chœurs du Conservatoire

Les élèves du conservatoire de Lannion-Trégor Communauté vous invitent à redécouvrir les morceaux de musique de films.

18h15-19h30 > Annexe 1

Tout Public

DJ Freshhh

20H-21H > Grande salle

Producteur et amoureux de sons authentiques, DJ Freshhh est ancré dans le hip-hop et la world music, avec cette quête permanente de groove qui invite au partage et à la danse.

Tout public

DECOUVERTE

Histoire industrielle du site Pégase

14h-18h > Hall d’accueil

Retracez l’histoire du site industriel Pégase autour du SKOPE, à travers des photos historiques, et apportez-nous vos témoignages complémentaires autour de l’ancien site Alcatel (photos, objets, cartes postales…).

Tout public

Restauration sur place à partir de 12h et en continu .

Espace Corinne Erhel 4 Rue Louis de Broglie

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée inaugurale du Skope Lannion a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose