Journée inaugurale Noël à Lannion

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

C’est la journée inaugurale de Noël à Lannion ! On retrouvera les Marmouzeries d’hiver à l’Espace Sainte-Anne (spectacle, ateliers créatifs, courts-métrages) avant de monter vers les quais et la place du centre des déambulations, des concerts de cuivres du Conservatoire Lannion-Trégor, des Lutins pas malins qui viendront rencontrer le public et des fanfares pour la musique ! À 15h45, le Père Noël fera son arrivée surprise sur la place du Général Leclerc, puis les enfants pourront boire un chocolat chaud et récupérer un lampion pour la déambulation, en lumière et en musique, à 17h30. À 18h15, rendez-vous sur la place pour la première de l’Histoire d’Odin projetée sur les façades. Et la journée s’achèvera en musique avec une soirée de concerts au Pixie ! .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

