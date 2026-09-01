Journée inclusion Pertuis
samedi 19 septembre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Journée inclusion
Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 17h. stade verdun Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour l’inclusion Pertuis se mobilise le Samedi 19 septembre au stade verdun de 9h à 17h.
Ouvert à tous, entrée libre.
Petite restauration et buvette sur place .
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stade verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In support of inclusion, Pertuis is hosting an event on Saturday, September 19, at the Verdun Stadium from 9 a.m. to 5 p.m.
Open to everyone; free admission.
Light refreshments and a snack bar will be available on site.
L’événement Journée inclusion Pertuis a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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