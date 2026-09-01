Informations pratiques

Pertuis

Journée inclusion

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 17h. stade verdun Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour l’inclusion Pertuis se mobilise le Samedi 19 septembre au stade verdun de 9h à 17h.

Ouvert à tous, entrée libre.

Petite restauration et buvette sur place .

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stade verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In support of inclusion, Pertuis is hosting an event on Saturday, September 19, at the Verdun Stadium from 9 a.m. to 5 p.m.

Open to everyone; free admission.

Light refreshments and a snack bar will be available on site.

L’événement Journée inclusion Pertuis a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Pertuis