Journée inclusion pour les enfants Espace éducatif et sportif Montélimar

Journée inclusion pour les enfants Espace éducatif et sportif Montélimar dimanche 28 septembre 2025.

Journée inclusion pour les enfants

Espace éducatif et sportif 118 avenue Jean Jaurès Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Venez partager une journée festive et solidaire !

Au programme activités sportives et culturelles ouvertes à tous les enfants, avec ou sans handicap, pour découvrir l’autre dans la joie et la bienveillance.

.

Espace éducatif et sportif 118 avenue Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 41 10 32 inclusionlions@gmail.com

English :

Come and share a festive day of solidarity!

On the program: sporting and cultural activities open to all children, with or without disabilities, to discover others in a joyful and caring way.

German :

Erleben Sie einen festlichen und solidarischen Tag!

Auf dem Programm stehen sportliche und kulturelle Aktivitäten, die allen Kindern mit oder ohne Behinderung offen stehen, um den anderen mit Freude und Wohlwollen zu entdecken.

Italiano :

Venite a condividere una giornata di festa all’insegna della solidarietà!

In programma: attività sportive e culturali aperte a tutti i bambini, con o senza disabilità, per scoprire gli altri in modo gioioso e attento.

Espanol :

¡Ven a compartir una jornada festiva y solidaria!

En el programa: actividades deportivas y culturales abiertas a todos los niños, con o sin discapacidad, para descubrir a los demás de forma alegre y solidaria.

L’événement Journée inclusion pour les enfants Montélimar a été mis à jour le 2025-09-16 par Montélimar Tourisme Agglomération