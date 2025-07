Journée information prévention chiens de protection Eaux-Bonnes

Espace Bézou Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Dès 10 h

une journée de découverte pour mieux comprendre l’importance et l’usage des chiens de protection en montagne et adopter les bons gestes ! Démonstration, stand et balade accompagnée.

A 18 h au cinéma de Gourette projection/débat .

Espace Bézou Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

L’événement Journée information prévention chiens de protection Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées