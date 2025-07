Journée initiation aux arts du cirque Monségur

Journée initiation aux arts du cirque Monségur samedi 26 juillet 2025.

25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

2025-07-26 10:00:00

2025-07-26

2025-07-26

Samedi 26 juillet à 10h, rejoignez-nous dans le jardin de Passerelle pour une journée gratuite d’initiation aux arts du cirque ! Un moment festif et accessible à tous, petits et grands, placé sous le signe du jeu, du partage et de la découverte. Ouvert à tous, sur inscription uniquement. .

25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

