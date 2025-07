Journée « initiation et jeux » Saint-Julien-Chapteuil

Journée « initiation et jeux » Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Journée « initiation et jeux »

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date :

Début : Mercredi 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Apprentissages et jeux à poney seront au programme de cette journée ludique et divertissante !

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

Learning and pony games are on the agenda for this fun and entertaining day!

German :

Lernen und Spielen auf dem Pony stehen auf dem Programm dieses spielerischen und unterhaltsamen Tages!

Italiano :

Apprendimento e giochi sul pony sono all’ordine del giorno di questa giornata divertente e ludica!

Espanol :

Aprendizaje y juegos en el poni están en el orden del día de esta divertida y entretenida jornada

