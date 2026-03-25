Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix Carantec
Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix Carantec samedi 11 avril 2026.
Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix
Rue de Kergrist Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Envie de découvrir le golf dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous pour une journée d’initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix !
Que vous soyez débutant, curieux ou simplement en quête d’une activité en plein air, cette journée est faite pour vous. Encadrement, découverte et bonne humeur au programme !
Ouvert à tous petits et grands
Restauration sur place
Venez essayer, vous allez adorer ! .
Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
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English : Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix
L’événement Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX
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