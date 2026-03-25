Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix

Rue de Kergrist Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Envie de découvrir le golf dans une ambiance conviviale ?

Rejoignez-nous pour une journée d’initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix !

Que vous soyez débutant, curieux ou simplement en quête d’une activité en plein air, cette journée est faite pour vous. Encadrement, découverte et bonne humeur au programme !

Ouvert à tous petits et grands

Restauration sur place

Venez essayer, vous allez adorer ! .

Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

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English : Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix

L’événement Journée initiation gratuite au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX