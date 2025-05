Journée initiation pêche pour les enfants – Scaër, 17 mai 2025 14:00, Scaër.

Finistère

Journée initiation pêche pour les enfants Plan d’eau Créménet / Pont-Meur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Comme chaque année l’AAPPMA (société de pêche) de Scaër organise une journée pêche pour tous les jeunes de moins de 16 ans. Cette manifestation aura lieu le samedi 17 mai à nouveau sur le plan d’eau de Créménet / Pont-Meur empoissonné pour l’occasion. Les membres du conseil d’administration de la société de pêche, seront également présents pour encadrer les jeunes pêcheurs.

Les enfants seront reçus avec leurs parents de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. L’accès au site sera indiqué à partir de Pont-Lédan et Pont-Meur. Des lots sont à gagner dont trois ensembles cannes et moulinets. Une buvette sera également à disposition.

Renseignements au 06 52 37 42 37. Samedi 17 mai, 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, journée d’initiation gratuite. .

Plan d’eau Créménet / Pont-Meur

Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 52 37 42 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée initiation pêche pour les enfants Scaër a été mis à jour le 2025-05-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS