Journée initiation vendanges au Château Petit Boyer en Blaye Côtes de Bordeaux Blaye samedi 6 septembre 2025.
Place d’Armes Blaye Gironde
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Au programme
9h45 Accueil place d’armes au coeur de la Citadelle autour d’un café
10h15 Initiation à la vendange et récolte de la micro-parcelle située dans la citadelle de Blaye
12h Retour à la propriété
12h30 Visite et dégustation de nos crus actuellement en barriques
13h Repas vendanges , servi avec les vins du Château Petit Boyer
Places limitées
Réservations souhaitées auprès d’Anaëlle et Valentin avant le 29 août .
Place d’Armes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 19 40 bideau.jv@petit-boyer.com
