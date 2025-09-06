Journée initiation vendanges au Château Petit Boyer en Blaye Côtes de Bordeaux Blaye

Place d’Armes Blaye Gironde

Début : 2025-09-06
Au programme
9h45 Accueil place d’armes au coeur de la Citadelle autour d’un café
10h15 Initiation à la vendange et récolte de la micro-parcelle située dans la citadelle de Blaye
12h Retour à la propriété
12h30 Visite et dégustation de nos crus actuellement en barriques
13h Repas vendanges , servi avec les vins du Château Petit Boyer

Places limitées

Réservations souhaitées auprès d’Anaëlle et Valentin avant le 29 août   .

Place d’Armes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 19 40  bideau.jv@petit-boyer.com

