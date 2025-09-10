Journée inscription et premier atelier Jeu théâtral et clownesque à Faycelles Faycelles

Journée inscription et premier atelier Jeu théâtral et clownesque à Faycelles Faycelles mercredi 10 septembre 2025.

Journée inscription et premier atelier Jeu théâtral et clownesque à Faycelles

salle des fêtes Faycelles Lot

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

L’association Joie et Compagnie propose des ateliers pour cette nouvelle année scolaire Jeu théâtral et clownesque pour enfants, ados et adultes.

Venez jouer et explorer votre créativité dans une ambiance conviviale!

L’association Joie et Compagnie propose des ateliers pour cette nouvelle année scolaire Jeu théâtral et clownesque pour enfants, ados et adultes.

Venez jouer et explorer votre créativité dans une ambiance conviviale! .

salle des fêtes Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 23 01 86 01 joieetcie@gmail.com

English :

The Joie et Compagnie association is offering workshops for the new school year: Theatrical and clowning games for children, teenagers and adults.

Come and play and explore your creativity in a friendly atmosphere!

German :

Der Verein Joie et Compagnie bietet im neuen Schuljahr Workshops an: Theater- und Clowneskenspiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Spielen Sie mit und entdecken Sie Ihre Kreativität in einer freundlichen Atmosphäre!

Italiano :

L’associazione Joie et Compagnie propone dei laboratori per il nuovo anno scolastico: giochi teatrali e di clownerie per bambini, ragazzi e adulti.

Venite a giocare e a esplorare la vostra creatività in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

La asociación Joie et Compagnie propone talleres para el nuevo curso escolar: juegos teatrales y de clown para niños, adolescentes y adultos.

¡Ven a jugar y a explorar tu creatividad en un ambiente agradable!

L’événement Journée inscription et premier atelier Jeu théâtral et clownesque à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Figeac