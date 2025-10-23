Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Intercentre Handi’sport Les pradeaux Ahun

Journée Intercentre Handi'sport

Journée Intercentre Handi’sport Les pradeaux Ahun jeudi 23 octobre 2025.

Journée Intercentre Handi’sport

Les pradeaux Gymnase Ahun Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

À Ahun, viens passer ta journée avec d’autres centres autour du sport.
Départ du CAVL Agora, à 9h.

Inscription avant le jeudi 16 octobre 2025.   .

Les pradeaux Gymnase Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

English : Journée Intercentre Handi’sport

German : Journée Intercentre Handi’sport

Italiano :

Espanol : Journée Intercentre Handi’sport

L’événement Journée Intercentre Handi’sport Ahun a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Creuse Sud Ouest