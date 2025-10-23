Journée Intercentre Handi’sport Les pradeaux Ahun
Journée Intercentre Handi'sport Les pradeaux Ahun jeudi 23 octobre 2025.
À Ahun, viens passer ta journée avec d’autres centres autour du sport.
Départ du CAVL Agora, à 9h.
Inscription avant le jeudi 16 octobre 2025. .
Les pradeaux Gymnase Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
