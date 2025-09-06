JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Cazilhac

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Cazilhac samedi 6 septembre 2025.

2 Rue Jean Jaurès Cazilhac Hérault

Journée intercommunale des associations à Cazilhac.
Retrouvez les associations culturelles, sportives et bien d’autres lors de ce grand forum à la Salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place, animations qui rythmeront la journée.   .

English :

Inter-community associations day at Cazilhac.

German :

Interkommunaler Tag der Vereine in Cazilhac.

Italiano :

Giornata delle associazioni intercomunitarie a Cazilhac.

Espanol :

Jornada de asociaciones intercomunitarias en Cazilhac.

