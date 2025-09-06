JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Cazilhac
2 Rue Jean Jaurès Cazilhac Hérault
Journée intercommunale des associations à Cazilhac.
Retrouvez les associations culturelles, sportives et bien d’autres lors de ce grand forum à la Salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place, animations qui rythmeront la journée. .
English :
Inter-community associations day at Cazilhac.
German :
Interkommunaler Tag der Vereine in Cazilhac.
Italiano :
Giornata delle associazioni intercomunitarie a Cazilhac.
Espanol :
Jornada de asociaciones intercomunitarias en Cazilhac.
