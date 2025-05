Journée Internationale d’Action pour la Santé des Femmes – Troyes, 28 mai 2025 10:00, Troyes.

Aube

Journée Internationale d’Action pour la Santé des Femmes Place Israël & Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-05-28 20:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Organisée par la Ville de Troyes, en partenariat avec l’État, cette journée a pour objectif de sensibiliser aux inégalités de santé vécues par les femmes, de donner la parole, et surtout, d’apporter des solutions concrètes.



• Ateliers bien-être yoga, écriture, art-thérapie, réflexologie…

• Stands de prévention endométriose, ménopause, santé mentale, parentalité…

• Théâtre à 14h Femme en 3m dans la salle des fêtes de la Mairie

• Exposition photo interactive

• Mini-conférences tout au long de la journée

• Clôture à 19h avec une conférence de l’historienne Brigitte Rochelandet sur L’histoire des tabous médicaux face au corps féminin

Au programme, une journée rythmée et accessible à toutes



Forum de l’Hôtel de Ville 10h à 17h Stands de prévention et de sensibilisation

• Hôpital Simone Veil de Troyes

• Le combat d’Anne-So

• Dr Lucie Fievet

• Solidarité Femme

• Les Petites Herbes

• Donne ton Soutif

• Couples et Familles

• MGEN

• C’qu’Ailes

• Les Pétillantes

• Atelier sport Jérémie 14h30 et 15h30 (10 personnes par séance) –> sur inscription

• La Ligue contre le cancer

• La maison des 1000 jours

• CDIFF



Salle des Mariages

• Atelier d’écriture La travailleuse du texte 10h30 à 12h –> sur inscription

• Conférence endométriose 13h à 13h45 Dr OTTOU, Gynécologue et Léa PUECH –> sur inscription



Salle d’attente des mariages

de 10h à 17h libre accès

• Ateliers bien-être Le Combat d’Anne-So

• Coiffure thérapeutique Donne ton soutif

• Réflexologie Donne ton Soutif

• Atelier socio-esthétique (Couple et familles)



Salle du Conseil

Mini-groupes Santé et sexualité féminine

• 10h15 (7 personnes) –> sur inscription

• 11h15 ( 7 personnes) –> sur inscription



Conférences

• Désir d’enfant 14h15 à 15h –> sur inscription

• Dépistage des 3 cancers Dr Fievet 15h15 à 16h –> sur inscription

• Maladies cardiaques et femmes Dr Hubert 17h à 18h –> sur inscription



Petit Salon

• Expo photo et atelier Zoé Milleraut 10h à 16h accès libre

• Séance de yoga Philippine 11h15 à 12h/ 14h15 à 15h –> sur inscription

• Self-défense (Solidarité femmes) 12h30 à 13h / 15h30 à 16h –> sur inscription



Salle des fêtes Hôtel de Ville

• À 14h00 Représentation théâtrale de la troupe La Grange aux Histoires Femme en 3M –> sur inscription

Une pièce évoquant les moments forts de la vie d’une femme, entre joie et épreuves premières règles, maternité, ménopause…



• À 19h00 L’histoire des tabous médicaux et sociétaux face au corps féminin –> sur inscription

Conférence de Brigitte Rochelandet, historienne .

Place Israël & Hôtel de Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

L'événement Journée Internationale d'Action pour la Santé des Femmes Troyes a été mis à jour le 2025-05-07