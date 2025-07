Journée internationale de la bière à la Brasserie Pays Welche Lapoutroie

Journée internationale de la bière à la Brasserie Pays Welche Lapoutroie vendredi 1 août 2025.

Journée internationale de la bière à la Brasserie Pays Welche

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-01 16:00:00

2025-08-01

La bière n’aura plus de secrets pour vous après votre visite avec le brasseur suivie d’une dégustations de bière et de fromage locaux.

La Journée Internationale de la Bière s’invite dans le pays Welche !

Une belle occasion pour profiter de nos visites guidés gratuites à la brasserie avec le brasseur suivie d’une dégustation incluant des fromages locaux !

85 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 brasserie@brasseriedupayswelche.fr

English :

Beer will hold no secrets for you after your visit with the brewer, followed by a tasting of local beer and cheese.

German :

Bier wird nach Ihrer Tour mit dem Brauer und anschließender Verkostung von lokalem Bier und Käse kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Italiano :

La birra non avrà segreti per voi dopo la visita con il birraio, seguita da una degustazione di birra e formaggi locali.

Espanol :

La cerveza no tendrá secretos para usted tras su visita con el cervecero, seguida de una degustación de cerveza y queso locales.

