Journée internationale de la francophonie Rue Léo Lagrange Clermont-Ferrand
Journée internationale de la francophonie Rue Léo Lagrange Clermont-Ferrand mardi 24 mars 2026.
Journée internationale de la francophonie
Rue Léo Lagrange Espace municipal Georges Conchon Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 14:00:00
fin : 2026-03-24 20:30:00
Date(s) :
2026-03-24
La Ville de Clermont-Ferrand et ses partenaires vous propose un programme culturel à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie.
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Rue Léo Lagrange Espace municipal Georges Conchon Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 63 63 contact@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
The City of Clermont-Ferrand and its partners are offering a cultural program to mark the International Day of La Francophonie.
L’événement Journée internationale de la francophonie Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-13 par Clermont Auvergne Volcans