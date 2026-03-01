Journée internationale de la francophonie Rue Léo Lagrange Clermont-Ferrand

Journée internationale de la francophonie

Rue Léo Lagrange Espace municipal Georges Conchon Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 14:00:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

Date(s) :

2026-03-24

La Ville de Clermont-Ferrand et ses partenaires vous propose un programme culturel à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie.

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Rue Léo Lagrange Espace municipal Georges Conchon Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 63 63 contact@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

The City of Clermont-Ferrand and its partners are offering a cultural program to mark the International Day of La Francophonie.

L’événement Journée internationale de la francophonie Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-13 par Clermont Auvergne Volcans