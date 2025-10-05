Journée internationale de la Géodiversité Digne-les-Bains

Jeu de piste dans les rues de la ville de Digne-les-Bains. Retrouvez les roches de nos paysages ou d’ailleurs dans les murs et les monuments de la ville ! Quelques surprises en perspective…

English :

Scavenger hunt in the streets of Digne-les-Bains. Find rocks from our countryside or elsewhere in the walls and monuments of the town! A few surprises in store?

German :

Schnitzeljagd durch die Straßen der Stadt Digne-les-Bains. Finden Sie in den Mauern und Denkmälern der Stadt Felsen aus unserer Landschaft oder von anderswo! Einige Überraschungen in Aussicht?

Italiano :

Una caccia al tesoro per le strade di Digne-les-Bains. Trovate le rocce della nostra campagna o di altri luoghi tra le mura e i monumenti della città! Qualche sorpresa in serbo?

Espanol :

Una búsqueda del tesoro por las calles de Digne-les-Bains. Encuentre las rocas de nuestros campos o de otros lugares en las murallas y monumentos de la ciudad ¿Le esperan algunas sorpresas?

