Journée internationale de la langue maternelle La Réole

Journée internationale de la langue maternelle

Centre ville La Réole Gironde

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21

La journée internationale de la langue maternelle de l’Unesco est le 21 février. L’Apicad a saisi l’occasion pour organiser un événement à La Réole sur ce thème. Du vendredi 20 au samedi 21 février 2026 soirée occitane, ateliers, récits de vie, conférence et spectacle autour des langues maternelles. Nous avons recours à des intervenants locaux et extérieurs, et nous pensons toucher une centaine de personnes par la diversité des activités proposées. Notre but est de sensibiliser le public à la valeur de la compréhension. En effet, il n’est pas nécessaire de parler une langue pour la comprendre et personne n’est nul en langues puisque chacun peut mobiliser des connaissances partielles et diverses, pour comprendre et interagir. Tout le monde est concerné par l’apprentissage des langues et la survie des langues régionales, et c’est pourquoi tout public est attendu. .

Centre ville La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 92 33 48 contact@miriadi.net

English : Journée internationale de la langue maternelle

