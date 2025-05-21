Journée internationale de la montagne LOURDES Lourdes

Journée internationale de la montagne

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Montagne, participez aux animations proposées au Palais des Congrès de Lourdes le vendredi 12 décembre 2025.

Conférence Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global par Pierre René de l’Association Moraine association pyrénéenne de glaciologie .

La journée internationale de la montagne est l’occasion de sensibiliser à l’importance des écosystèmes de montagne et d’appeler à des solutions visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s’adapter aux menaces quotidiennes.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

As part of International Mountain Day, join in the fun at the Palais des Congrès de Lourdes on Friday, December 12, 2025.

Conference Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global by Pierre René from the Moraine association pyrénéenne de glaciologie .

International Mountain Day is an opportunity to raise awareness of the importance of mountain ecosystems and to call for solutions aimed at strengthening resilience, reducing vulnerability and increasing the ability of mountains to adapt to everyday threats.

For further information, please contact us.

German :

Nehmen Sie im Rahmen des Internationalen Tages der Berge an den Veranstaltungen teil, die am Freitag, dem 12. Dezember 2025, im Palais des Congrès in Lourdes angeboten werden.

Vortrag Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global von Pierre René von der Vereinigung Moraine association pyrénéenne de glaciologie .

Der Internationale Tag der Berge bietet die Gelegenheit, auf die Bedeutung der Ökosysteme in den Bergen aufmerksam zu machen und Lösungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit, zur Verringerung der Anfälligkeit und zur Erhöhung der Fähigkeit der Berge, sich an die alltäglichen Bedrohungen anzupassen, zu fordern.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale della montagna, partecipate alle attività proposte al Palais des Congrès di Lourdes venerdì 12 dicembre 2025.

Conferenza Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global di Pierre René della Moraine association pyrénéenne de glaciologie .

La Giornata internazionale della montagna è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli ecosistemi montani e per chiedere soluzioni volte a rafforzare la resilienza, ridurre la vulnerabilità e aumentare la capacità di adattamento delle montagne alle minacce quotidiane.

Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti recapiti.

Espanol :

En el marco del Día Internacional de las Montañas, participe en las actividades propuestas en el Palacio de Congresos de Lourdes el viernes 12 de diciembre de 2025.

Conferencia Glaciers d’ici, miroir du réchauffement global por Pierre René de la Moraine association pyrénéenne de glaciologie .

El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para concienciar sobre la importancia de los ecosistemas de montaña y reclamar soluciones destinadas a reforzar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de las montañas para adaptarse a las amenazas cotidianas.

Para más información, póngase en contacto con

L’événement Journée internationale de la montagne Lourdes a été mis à jour le 2025-10-28 par OT de Lourdes|CDT65