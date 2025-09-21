Journée internationale de la Paix 2025 Salle des fêtes Embrun

Journée internationale de la Paix 2025 Salle des fêtes Embrun dimanche 21 septembre 2025.

Journée internationale de la Paix 2025

Salle des fêtes Boulevard Pasteur Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Une manifestation qui réunit de quelques dizaines à plus de 150 personnes, de 5 à 95 ans, avec exposition, conférences-débats, artistes variés et, en général, un spectacle de clôture en soirée.

.

Salle des fêtes Boulevard Pasteur Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 75 72 73 unjourlapaix@gmail.com

English :

An event that attracts anywhere from a few dozen to over 150 people, from 5 to 95 years old, with exhibitions, talks and debates, a variety of artists and, usually, a closing evening show.

German :

Eine Veranstaltung, an der einige Dutzend bis über 150 Personen im Alter von 5 bis 95 Jahren teilnehmen, mit Ausstellung, Vorträgen und Diskussionen, verschiedenen Künstlern und in der Regel einer abendlichen Abschlussaufführung.

Italiano :

L’evento attira da poche decine a più di 150 persone, dai 5 ai 95 anni, con mostre, conferenze e dibattiti, una varietà di artisti e, di solito, uno spettacolo conclusivo in serata.

Espanol :

El evento atrae desde unas pocas docenas hasta más de 150 personas, de 5 a 95 años, con exposiciones, charlas y debates, una gran variedad de artistas y, normalmente, un espectáculo de clausura por la noche.

L’événement Journée internationale de la Paix 2025 Embrun a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon