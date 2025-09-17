Journée internationale de la paix à Martigues Divers lieux, voir programme Martigues

Du mercredi 17 au dimanche 21 septembre 2025 le mercredi de 14h à 19h. Le vendredi à partir de 18h. Le dimanche à partir de 11h. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-09-17

fin : 2025-09-21

2025-09-17

Chaque année différentes initiatives autour du 21 septembre, Journée Internationale de la Paix sont organisées par le service jeunesse et paix de la ville de Martigues.

Le mercredi au Jardin de Ferrières.

De 14h à 19h

– Ateliers créatifs et ludiques, jeux pour enfants.

– Visite virtuelle d’un musée et création de badge.

– Expositions d’œuvres réalisées par les élèves de la ville de Martigues et l’association Face Sud Provence pour l’inclusion.

– Démonstration de danse par l’association Mistral.

– Défilé de mode proposée par l’association Afro Safari.

Dès 17h30

– Résultats et remise des récompenses du concours photo.

– Discours protocolaire.

– Chorale intergénérationnelle sous la direction de Laurie Michel Cabrera.



Le vendredi au cinéma La Cascade.

Présentation par la médiathèque du film « Quand souffle le vent » de J. Murakami (1h25). Sur invitation.

Animations dans le hall. Projection suivie d’un échange autour de la thématique des risques nucélaires.



Le dimanche à la base de voile de Sainte-Anne.

– Départ de la régate de la paix. .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 05 04 jeunesse@ville-martigues.fr

English :

Every year, the Martigues Youth and Peace Department organises a number of initiatives to mark 21 September, the International Day of Peace.

German :

Jedes Jahr werden verschiedene Initiativen rund um den 21. September, den Internationalen Tag des Friedens, von der Jugend- und Friedensabteilung der Stadt Martigues organisiert.

Italiano :

Ogni anno, l’Assessorato alla Gioventù e alla Pace della città di Martigues organizza diverse iniziative intorno al 21 settembre, Giornata internazionale della pace.

Espanol :

Cada año, el Departamento de Juventud y Paz de la ciudad de Martigues organiza diversas iniciativas en torno al 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.

