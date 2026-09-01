AGENDA · Guéret
Journée internationale de la paix Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Journée internationale de la paix
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette journée internationale de la paix : lectures, musique, débats, stand, foodtruck… .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 32 29 39
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English : Journée internationale de la paix
L’événement Journée internationale de la paix Guéret a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Guéret
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