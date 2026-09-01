Informations pratiques

Guéret

Journée internationale de la paix

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette journée internationale de la paix : lectures, musique, débats, stand, foodtruck… .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 32 29 39

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English : Journée internationale de la paix

L’événement Journée internationale de la paix Guéret a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Guéret