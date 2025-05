Journée Internationale de l’abeille – Rue du Lieutenant Baude Saint-Martin-du-Tertre, 24 mai 2025 14:00, Saint-Martin-du-Tertre.

La Journée internationale de l’abeille aura lieu le 24 mai 2025 à Saint-Martin-du-Tertre. Plusieurs animations autour des abeilles sont au rendez-vous.

Rue du Lieutenant Baude Maison Forestière

Saint-Martin-du-Tertre 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 88 78 30 34

English :

International Bee Day will be held on May 24, 2025 in Saint-Martin-du-Tertre. Several bee-related events are planned.

German :

Der Internationale Tag der Biene findet am 24. Mai 2025 in Saint-Martin-du-Tertre statt. Mehrere Animationen rund um die Bienen stehen auf dem Programm.

Italiano :

La Giornata internazionale delle api si terrà il 24 maggio 2025 a Saint-Martin-du-Tertre. Sono previsti numerosi eventi legati alle api.

Espanol :

El Día Internacional de la Abeja se celebrará el 24 de mayo de 2025 en Saint-Martin-du-Tertre. Están previstos varios actos relacionados con las abejas.

