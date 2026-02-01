Journée internationale de l’epilepsie rue de l’Etoile Le Mans

Journée internationale de l’epilepsie

rue de l’Etoile Librairie Thuard Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 17:00:00

fin : 2026-02-09 18:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Un stand d’information sur l’épilepsie aura lieu le 9 février 2026 à la librairie Thuard, située 24 rue de l’Étoile, 72000 Le Mans.

L’objectif de cette action est d’informer et de sensibiliser le public à l’épilepsie, de mieux faire connaître cette pathologie encore méconnue et de répondre aux questions des personnes concernées ou intéressées. .

rue de l’Etoile Librairie Thuard Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire efpole72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée internationale de l’epilepsie Le Mans a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Le Mans