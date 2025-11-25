Journée internationale de lutte contre les violences faites au femmes : Atelier d’art exutoire Maison de Vie Associative et Citoyenne du 13ème arrondissement Paris

Journée internationale de lutte contre les violences faites au femmes : Atelier d’art exutoire Maison de Vie Associative et Citoyenne du 13ème arrondissement Paris mardi 25 novembre 2025.

L’atelier d’art exutoire est né d’une conviction simple : la création peut devenir un espace de résilience et de reconstruction. Confronté’es à la violence, les survivant’es ont souvent peu d’occasions d’exprimer leurs émotions autrement que par la parole. The Witches’ Society a imaginé un lieu où la peinture, le dessin, le collage ou le modelage deviennent autant de moyens de raconter l’indicible, de se reconnecter à soi et de transformer la douleur en geste artistique.

Dans un monde où les traumatismes liés aux violences sexistes et sexuelles sont encore trop souvent invisibilisés, l’art offre un terrain sûr et libérateur. Cet atelier s’inscrit dans un réseau plus large d’initiatives de soutien, de groupes de parole et d’ateliers créatifs proposés par l’association. Chaque séance est encadrée par des bénévoles formé·es à l’accueil bienveillant et à la posture d’accompagnement, garantissant un espace où les participant·es peuvent créer sans jugement, à leur rythme, dans un cadre protecteur et confidentiel.

L'objectif de l'atelier est double :

Expression et libération – permettre aux participants de donner forme à leurs émotions et expériences, qu'elles soient visibles ou cachées.

– permettre aux participants de donner forme à leurs émotions et expériences, qu’elles soient visibles ou cachées. Solidarité et reconnexion – offrir un moment de partage et de soutien, où la créativité devient un langage commun et un vecteur de résilience.

Chaque séance vise à conjuguer la puissance de l’art et celle du collectif, transformant un espace ordinaire en un lieu de renaissance émotionnelle et de réappropriation de soi.

S’immerger dans un atelier d’art exutoire avec The Witches’ Society revient à explorer, par le geste et la matière, les méandres intimes de vies marquées par la violence : femmes et personnes de minorités de genre, porteuses d’expériences traumatiques, découvrent un espace où le temps s’étire, où les couleurs et les formes deviennent langage, où le silence et le partage se répondent. Entre pinceaux, papiers et objets à modeler, chaque participant peut exprimer ce qui ne se dit pas, transformer la douleur en expression créative et trouver dans le collectif un écho, une force et un souffle nouveau.

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire à l’adresse mail : contact@thewitchessociety.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de Vie Associative et Citoyenne du 13ème arrondissement 11, rue Caillaux 75013 Paris

contact@thewitchessociety.fr