Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Tiers Lieu d’Azun Aucun

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Tiers Lieu d’Azun, la Compagnie Diagonale et le Parvis s’associent pour vous proposer une soirée de partage et de convivialité ouverte à tou.te.s autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre):

Voix de femmes par la compagnie Diagonale: un chœur participatif qui s’élève contre les violences faites aux femmes. Réunies sur ce projet, des habitantes du territoire s’emparent de scènes de violence, mettent en lumière la puissance des femmes, célèbrent leur résilience, leurs luttes et leurs victoires. Avec la participation de la chorale féministe du Tiers Lieu d’Azun.

Projection Smoked Sauna Sisterhood d’Anna Hints (2023): Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, tous les rituels de la vie se croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles taisent partout ailleurs, et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît, dans toute sa vérité et sa force éternelle.

Au cinéma d’Arrens Marsous. Ouvert à tou.te.s. Tarif préférentiel unique de 4€.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Le Tiers Lieu d?Azun, Compagnie Diagonale and Le Parvis join forces for an evening of sharing and conviviality, open to all, to mark the International Day for the Elimination of Violence against Women (November 25):

Voix de femmes by the Diagonale company: a participatory chorus speaking out against violence against women. Local women come together for this project, taking on scenes of violence, highlighting the power of women, celebrating their resilience, their struggles and their victories. With the participation of the Tiers Lieu d’Azun feminist choir.

Screening: Smoked Sauna Sisterhood by Anna Hints (2023): In the intimacy of Estonia?s sacred saunas, all the rituals of life come together. In the smoke of the burning stones, the feminine condition appears in all its truth and eternal strength.

At Arrens Marsous cinema. Open to all. Special price of 4?

German :

Der Tiers Lieu d?Azun, die Compagnie Diagonale und der Parvis haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen Abend des Austauschs und der Geselligkeit rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) zu bieten:

Voix de femmes von der Compagnie Diagonale: ein partizipativer Chor, der sich gegen Gewalt an Frauen wendet. In diesem Projekt greifen Einwohnerinnen der Region Gewaltszenen auf, beleuchten die Macht der Frauen und feiern ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Kämpfe und ihre Siege. Unter Mitwirkung des feministischen Chors des Tiers Lieu d’Azun.

Filmvorführung: Smoked Sauna Sisterhood von Anna Hints (2023): In der Intimität der heiligen Saunen in Estland kreuzen sich alle Rituale des Lebens. Frauen erzählen dort, was sie sonst verschweigen, und im Rauch der heißen Steine erscheint das Frausein in seiner ganzen Wahrheit und ewigen Kraft.

Im Kino von Arrens Marsous. Für alle offen. Einheitlicher Vorzugspreis von 4?

Italiano :

Le Tiers Lieu d’Azun, Compagnie Diagonale e Le Parvis uniscono le forze per proporre una serata di condivisione e convivialità, aperta a tutti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre):

Voix de femmes (Voci di donne) della compagnia Diagonale: un coro partecipativo che si esprime contro la violenza sulle donne. In questo progetto, le donne locali si cimentano in scene di violenza, evidenziano il potere delle donne e celebrano la loro resilienza, le loro lotte e le loro vittorie. Con la partecipazione del coro femminista Tiers Lieu d’Azun.

Proiezione: Smoked Sauna Sisterhood di Anna Hints (2023): Nell’intimità delle saune sacre dell’Estonia si riuniscono tutti i rituali della vita. Nel fumo delle pietre ardenti, la condizione femminile si rivela in tutta la sua verità e potenza eterna.

Al cinema Arrens Marsous. Aperto a tutti. Tariffa unica preferenziale di 4?

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Le Tiers Lieu d’Azun, la Compagnie Diagonale y Le Parvis se unen para ofrecerle una velada de convivencia abierta a todos:

Voix de femmes (Voz de mujeres) de la compañía Diagonale: un coro participativo contra la violencia hacia las mujeres. En este proyecto, las mujeres de la localidad se enfrentan a escenas de violencia, ponen de relieve el poder de las mujeres y celebran su resistencia, sus luchas y sus victorias. Con la participación del coro feminista Tiers Lieu d’Azun.

Proyección: Smoked Sauna Sisterhood de Anna Hints (2023): En la intimidad de las saunas sagradas de Estonia confluyen todos los rituales de la vida. En el humo de las piedras ardientes, la condición femenina se revela en toda su verdad y su poder eterno.

En el cine Arrens Marsous. Abierto a todos. Tarifa preferente individual de 4?

