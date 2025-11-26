Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Foyer Rural Aulnay

Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Foyer Rural 31 rue des Douves Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:30:00

fin : 2025-11-26 22:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Soirée Ciné-Débat sur le thème des violences intrafamiliales

3 courts métrages Tout public

Points d’informations

.

Foyer Rural 31 rue des Douves Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 07 35 polesocial.stjean@tremplin17.fr

English :

false

German :

Film- und Diskussionsabend zum Thema innerfamiliäre Gewalt

3 Kurzfilme ? Für jedes Publikum

Informationsstellen

Italiano :

Serata di cinema e dibattito sul tema della violenza domestica

3 cortometraggi? Aperto a tutti

Punti informativi

Espanol :

Noche de cine y debate sobre el tema de la violencia doméstica

3 cortometrajes ? Abierto a todos

Puntos de información

L’événement Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Aulnay a été mis à jour le 2025-11-21 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme