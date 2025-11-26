Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Foyer Rural Aulnay
Foyer Rural 31 rue des Douves Aulnay Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 19:30:00
fin : 2025-11-26 22:00:00
2025-11-26
Soirée Ciné-Débat sur le thème des violences intrafamiliales
3 courts métrages Tout public
Points d’informations
Foyer Rural 31 rue des Douves Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 07 35 polesocial.stjean@tremplin17.fr
English :
German :
Film- und Diskussionsabend zum Thema innerfamiliäre Gewalt
3 Kurzfilme ? Für jedes Publikum
Informationsstellen
Italiano :
Serata di cinema e dibattito sul tema della violenza domestica
3 cortometraggi? Aperto a tutti
Punti informativi
Espanol :
Noche de cine y debate sobre el tema de la violencia doméstica
3 cortometrajes ? Abierto a todos
Puntos de información
