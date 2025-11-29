Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Châteauroux

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Début : Samedi 2025-11-29

Les professionnels et bénévoles engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes organisent une journée spéciale. Programme complet dans les visuels.

Un tissu étoffé de partenaires seront présents pour répondre à vos questions lors du village des partenaires l’AIDAPHI, la Banque de France, la Caisse d’allocations familiales, Cap 2 vies, le CCAS (services Insertion et solidarité, Logement et Prévention spécialisée), le Centre départemental d’accès aux droits, le Centre d’information aux droits de femmes et des familles, le Conseil citoyen, le Département de l’Indre (Espace social de proximité et Protection maternelle et infantile), Dirensemble, Emmaüs connect, l’État, France AVC 36, France victimes 36, Inner Wheel, la Ligue de l’enseignement, la Ligue des droits de l’Homme, la Maison des familles de la gendarmerie, l’Ordre des avocats, le Planning familial, les Polices municipale et nationale, Solidarité accueil et bien d’autres… .

29 Cours Saint-Luc Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 46 21

English :

Professionals and volunteers involved in the fight against violence against women organize a special day. Full program in the visuals.

German :

Fachleute und Freiwillige, die sich im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen engagieren, organisieren einen besonderen Tag. Vollständiges Programm in den Visuals.

Italiano :

Professionisti e volontari impegnati nella lotta contro la violenza sulle donne organizzano una giornata speciale. Il programma completo nelle immagini.

Espanol :

Profesionales y voluntarios implicados en la lucha contra la violencia de género organizan una jornada especial. Programa completo en las imágenes.

