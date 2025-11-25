Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut Paris

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des actions d’information et de sensibilisation proposées au sein du GHU.

>> Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu le 25 novembre pour une conférence et des stands d’information animés par la Maison des Femmes et l’Unité Médico-Judiciaire.

Un stand d’information et de sensibilisation avec brochures, informations sur les dispositifs d’aide existants et contacts directs pour une prise en charge immédiate.

25 novembre de 10h à 12h

Hall de l’hôpital

25 novembre de 14h à 15h30

Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut Hôpital Hôtel-Dieu

1 place du Parvis Notre-Dame

75004 – PARIS

> Inscrivez vous à la conférence ici

Une conférence à l’amphithéâtre Dupuytren « Mythes du viol et réalités sur l’anatomie féminine » par l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu AP-HP.

Le mardi 25 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public adultes.

Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut 1, place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=228194 maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr