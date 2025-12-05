Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut Paris

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des actions d’information et de sensibilisation proposées au sein du GHU.

>> Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu le 5 décembre 2025 pour une conférence par la Maison des Femmes.

Une conférence « Emprise dans les violences conjugales, pourquoi est-ce si difficile de partir ? » par la Maison des femmes de l’Hôtel-Dieu AP-HP.

5 décembre de 13h à 14h

Amphithéâtre Dupuytren

> Inscrivez vous à la conférence ici



Une conférence à l‘amphithéâtre Dupuytren « Emprise dans les violences conjugales, pourquoi est-ce si difficile de partir ? » par la Maison des femmes de l’Hôtel-Dieu APHP

Le vendredi 05 décembre 2025

de 13h00 à 14h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T14:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T15:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T13:00:00+02:00_2025-12-05T14:00:00+02:00

Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut 1, place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris