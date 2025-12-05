Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut Paris
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des actions d’information et de sensibilisation proposées au sein du GHU.
>> Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu le 5 décembre 2025 pour une conférence par la Maison des Femmes.
Une conférence « Emprise dans les violences conjugales, pourquoi est-ce si difficile de partir ? » par la Maison des femmes de l’Hôtel-Dieu AP-HP.
5 décembre de 13h à 14h
Amphithéâtre Dupuytren
> Inscrivez vous à la conférence ici
gratuit
Public adultes.
Hôpital Hôtel-Dieu – Amphithéâtre Dupuytren aile A1, RdC haut 1, place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris