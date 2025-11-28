Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Aigulin
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Aigulin vendredi 28 novembre 2025.
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
foyer municipal Saint-Aigulin Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une exposition, des stands,des ateliers et un spectacle sur réservation sont proposés au public.
foyer municipal Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 98 33
English :
As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, the public is invited to attend an exhibition, stands, workshops and a show (booking required).
German :
Im Rahmen des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen werden der Öffentlichkeit eine Ausstellung, Stände,Workshops und eine Show mit Voranmeldung angeboten.
Italiano :
Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vengono offerti al pubblico una mostra, stand, laboratori e uno spettacolo (prenotabile in anticipo).
Espanol :
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ofrecen al público una exposición, stands, talleres y un espectáculo (con reserva previa).
L’événement Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac