Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 31 rue des Douves Aulnay-de-saintonge Saint-Jean-d’Angély

Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Soirée Ciné-Débat sur le thème des violences intrafamiliales

3 courts métrages Tout public

Points d’informations

Mer 26 nov Place du marché et Ven 28 nov Centre Leclerc St-Jean

31 rue des Douves Aulnay-de-saintonge 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 07 35 polesocial.stjean@tremplin17.fr

English :

Film and debate evening on the theme of domestic violence

3 short films ? All audiences

Information points

Wed 26 Nov Place du marché and Fri 28 Nov Centre Leclerc ? St-Jean

German :

Film- und Diskussionsabend zum Thema innerfamiliäre Gewalt

3 Kurzfilme ? Für jedes Publikum

Informationsstellen

Mi 26 Nov Marktplatz und Fr 28 Nov Centre Leclerc ? St-Jean

Italiano :

Serata di cinema e dibattito sul tema della violenza domestica

3 cortometraggi? Aperto a tutti

Punti informativi

Mer 26 nov Place du marché e ven 28 nov Centre Leclerc ? St-Jean

Espanol :

Noche de cine y debate sobre el tema de la violencia doméstica

3 cortometrajes ? Abierto a todos

Puntos de información

Miércoles 26 de noviembre Place du marché y viernes 28 de noviembre Centre Leclerc ? San Juan

