Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 31 rue des Douves Aulnay-de-saintonge Saint-Jean-d’Angély mardi 25 novembre 2025.
31 rue des Douves Aulnay-de-saintonge 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25 22:00:00
2025-11-25
Soirée Ciné-Débat sur le thème des violences intrafamiliales
3 courts métrages Tout public
Points d’informations
Mer 26 nov Place du marché et Ven 28 nov Centre Leclerc St-Jean
31 rue des Douves Aulnay-de-saintonge 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 07 35 polesocial.stjean@tremplin17.fr
English :
Film and debate evening on the theme of domestic violence
3 short films ? All audiences
Information points
Wed 26 Nov Place du marché and Fri 28 Nov Centre Leclerc ? St-Jean
German :
Film- und Diskussionsabend zum Thema innerfamiliäre Gewalt
3 Kurzfilme ? Für jedes Publikum
Informationsstellen
Mi 26 Nov Marktplatz und Fr 28 Nov Centre Leclerc ? St-Jean
Italiano :
Serata di cinema e dibattito sul tema della violenza domestica
3 cortometraggi? Aperto a tutti
Punti informativi
Mer 26 nov Place du marché e ven 28 nov Centre Leclerc ? St-Jean
Espanol :
Noche de cine y debate sobre el tema de la violencia doméstica
3 cortometrajes ? Abierto a todos
Puntos de información
Miércoles 26 de noviembre Place du marché y viernes 28 de noviembre Centre Leclerc ? San Juan
