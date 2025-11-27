Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Troyes
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Tribunal Judiciaire Troyes Aube
Début : 2025-11-27 16:00:00
Avec la participation de Madame VERISSIMO, Procureur de la République et Madame GARDEZ, psychologue clinicienne
Autour de leur livre A Cœurs perdus
> Enquête sur la prostitution des mineures
> Vécu des victimes et désarroi des familles
> Défis pour la justice et les services sociaux
Présence de la librairie Les Passeurs de Textes (séance de dédicace) .
Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est Cdad-Aube@justice.fr
