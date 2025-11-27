Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Troyes jeudi 27 novembre 2025.

Tribunal Judiciaire Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-27 16:00:00
fin : 2025-11-27

Avec la participation de Madame VERISSIMO, Procureur de la République et Madame GARDEZ, psychologue clinicienne

Autour de leur livre A Cœurs perdus
> Enquête sur la prostitution des mineures
> Vécu des victimes et désarroi des familles
> Défis pour la justice et les services sociaux

Présence de la librairie Les Passeurs de Textes (séance de dédicace)   .

Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est   Cdad-Aube@justice.fr

