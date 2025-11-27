Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Troyes

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Tribunal Judiciaire Troyes Aube

Avec la participation de Madame VERISSIMO, Procureur de la République et Madame GARDEZ, psychologue clinicienne



Autour de leur livre A Cœurs perdus

> Enquête sur la prostitution des mineures

> Vécu des victimes et désarroi des familles

> Défis pour la justice et les services sociaux



Présence de la librairie Les Passeurs de Textes (séance de dédicace) .

Tribunal Judiciaire Troyes 10000 Aube Grand Est Cdad-Aube@justice.fr

