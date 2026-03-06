Journée internationale de lutte pour les droits des femmes Melle
dimanche 8 mars 2026.
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Projection du film Little trouble girls de Urška Djukic
Séance suivie d’un débat animé par une militante de l’association Impulsions Femmes .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
English : Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
