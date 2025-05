Journée internationale des archives – Picquigny, 5 juin 2025 18:30, Picquigny.

Somme

Journée internationale des archives 118 rue du marais Picquigny Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 21:00:00

Date(s) :

2025-06-05

Journée internationale des Archives 2025 jeudi 5 juin 2025

La Communauté de communes Nièvre et Somme souhaite poursuivre l’ouverture de ses

services patrimoniaux au grand public et, pour la quatrième année consécutive, invite

chacune et chacun à la découverte du patrimoine écrit et iconographique conservé par le

service intercommunal d’Archives.

La soirée du 5 juin sera composée d’une visite à 18h30 suivie d’un moment de convivialité

avant que ne soit présentés à 20h, sous forme d’une visite commentée, les derniers fonds

d’archives entrés au sein des Archives intercommunales et communautaires ces deux

dernières années et les pièces intéressants l’Histoire qui les composent. 0 .

118 rue du marais

Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 6 31 13 45 41 archives@nievresomme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée internationale des archives Picquigny a été mis à jour le 2025-05-17 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme