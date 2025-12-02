Journée internationale des Chapitres ENAC Alumni Toulouse Mardi 2 décembre, 17h00 sur inscription

Journée internationale des Chapitres ENAC Alumni

Rejoignez-nous le 2 décembre pour un évènement en ligne exceptionnel pour la journée internationale des chapitres 2025 ! Nous vous attendons nombreux pour célébrer la force de notre réseau tout autour du monde et rencontrer virtuellement nos leaders locaux. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Avant, pendant et après l’évènement, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #idc2025. N’oubliez pas de tagger et de mentionner ENAC Alumni !

Programme :

Mot de bienvenue, Marc HOUALLA (IENAC 82 & IAC 89), Président d’ENAC Alumni

Etat des lieux des chapitres, Gaël LE BRIS (IENAC 07), Responsable développement international

Agenda des évènements 2026

Panel « Les chapitres au service des Alumni et de l’aviation »

Town hall « C’est à vous » (Q&A)

Quizz

« Suivez le guide ! Mais où va donc votre cotisation ? »

Remise du prix « Chair of the Year »

Guest Speaker : Jane HUPE (MS MA 89), Directrice adjointe de l’environnement, Direction du transport aérien, OACI.

Cet évènement se tiendra en anglais.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T19:00:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/journee-internationale-des-chapitres-1153

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne